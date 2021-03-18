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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ИЗМЕНЯЕТ ЛИМИТЫ ПО КАРТОЧКАМ
17:26 18.03.2021
ОАО «Банк Дабрабыт» с 18 марта 2021 года установило новые лимиты на совершение операций с банковскими платежными карточками.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, максимальная сумма расходных операций с использованием карточки, совершаемых в АИС «Расчет» в устройствах и сервисах банка (в сутки) - 20 000 BYN.
Также установлена максимальная сумма операций переводов денежных средств с карточки на карточку в устройствах и сервисах других банков:
одна операция перевода с карточки банка (разовая) - 500 BYN;
сумма переводов с карточки банка (в сутки) - 2000 BYN;
сумма переводов с карточки банка (в течение 4-х суток) - 3000 BYN.
Изменения направлены на дополнительную защиту средств клиентов в условиях участившихся случаев телефонного мошенничества и вишинга, пояснили в банке.
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