ОАО «Банк Дабрабыт» с 18 марта 2021 года установило новые лимиты на совершение операций с банковскими платежными карточками.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, максимальная сумма расходных операций с использованием карточки, совершаемых в АИС «Расчет» в устройствах и сервисах банка (в сутки) - 20 000 BYN.

Также установлена максимальная сумма операций переводов денежных средств с карточки на карточку в устройствах и сервисах других банков:

одна операция перевода с карточки банка (разовая) - 500 BYN;

сумма переводов с карточки банка (в сутки) - 2000 BYN;

сумма переводов с карточки банка (в течение 4-х суток) - 3000 BYN.

Изменения направлены на дополнительную защиту средств клиентов в условиях участившихся случаев телефонного мошенничества и вишинга, пояснили в банке.