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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПОВЫСИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
16:07 18.03.2021
ОАО «Франсабанк» с 18 марта 2021 года повысило процентные ставки по отдельным вкладам для физических лиц в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь открываемому безотзывному вкладу «Верный расчет» на 185 дней ставка повышена до 18,0% годовых, на 385 дней – до 18,5% годовых.
Для безотзывного онлайн-вклада «Верный расчет» на 185 дней - 18,0% годовых, на 385 дней - 18,5%годовых.
Для безотзывного вклада «Комфортный» на 185 дней - 18,0% годовых, на 275 дней - 18,2% годовых, на 385 дней - 18,5% годовых.
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