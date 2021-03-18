ОАО «Франсабанк» с 18 марта 2021 года повысило процентные ставки по отдельным вкладам для физических лиц в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь открываемому безотзывному вкладу «Верный расчет» на 185 дней ставка повышена до 18,0% годовых, на 385 дней – до 18,5% годовых.

Для безотзывного онлайн-вклада «Верный расчет» на 185 дней - 18,0% годовых, на 385 дней - 18,5%годовых.

Для безотзывного вклада «Комфортный» на 185 дней - 18,0% годовых, на 275 дней - 18,2% годовых, на 385 дней - 18,5% годовых.