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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК 23 МАРТА ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ «ЭКОСИСТЕМЫ ОПЛАТИ™»
12:48 18.03.2021
23 марта 2021 года состоится прямая телефонная линия с зампредседателя правления ОАО «Белинвестбанк» Андреем Сокирко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, основная тема прямой линии – «ЭкоСистема Оплати™».
Задать вопросы, касающиеся мобильного платежного сервиса Оплати™, его возможностей и преимуществ для физлиц и бизнеса, а также перспектив дальнейшего развития можно будет с 14.00 до 15.00 по номеру телефона (8-017) 239-55-55.
Мобильный платежный сервис Оплати™ – система расчетов с использованием электронных денег, которые хранятся на электронном кошельке владельца. Доступ к ним обеспечивает мобильное приложение на смартфоне. Расчеты происходят с помощью QR-кода. Особенность сервиса – отсутствие привязки к банковской платежной карточке. Оплати™ является частью ЭкоСистемы Белинвестбанка и совмещает в себе возможности, выходящие далеко за рамки привычных финансовых сервисов.
Разработчик мобильного платежного сервиса Оплати™ – компания LWO. Скачать Оплати™ можно совершенно бесплатно в Play Market, App Store и AppGallery. Воспользоваться сервисом может любой человек, не зависимо от того, в каком банке он обслуживается.
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