23 марта 2021 года состоится прямая телефонная линия с зампредседателя правления ОАО «Белинвестбанк» Андреем Сокирко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, основная тема прямой линии – «ЭкоСистема Оплати™».

Задать вопросы, касающиеся мобильного платежного сервиса Оплати™, его возможностей и преимуществ для физлиц и бизнеса, а также перспектив дальнейшего развития можно будет с 14.00 до 15.00 по номеру телефона (8-017) 239-55-55.

Мобильный платежный сервис Оплати™ – система расчетов с использованием электронных денег, которые хранятся на электронном кошельке владельца. Доступ к ним обеспечивает мобильное приложение на смартфоне. Расчеты происходят с помощью QR-кода. Особенность сервиса – отсутствие привязки к банковской платежной карточке. Оплати™ является частью ЭкоСистемы Белинвестбанка и совмещает в себе возможности, выходящие далеко за рамки привычных финансовых сервисов.

Разработчик мобильного платежного сервиса Оплати™ – компания LWO. Скачать Оплати™ можно совершенно бесплатно в Play Market, App Store и AppGallery. Воспользоваться сервисом может любой человек, не зависимо от того, в каком банке он обслуживается.