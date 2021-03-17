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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПАРИТЕТБАНК ЗАПУСКАЕТ ОБНОВЛЕННОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА


11:17 18.03.2021

ОАО «Паритетбанк» запускает масштабно обновленное мультифункциональное мобильное приложение для бизнеса eParitet.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь стать клиентом Paritetbank можно онлайн. В приложении для новых клиентов добавлена возможность онлайн-резервирования расчетного счета, который можно сразу использовать в документах.

Кроме того, добавлена информация по депозитным счетам. Все необходимые сведения на одном экране доступны в любое время в любом месте.

Добавлена также возможность управления кредитными счетами. Узнать нужную информацию и погасить кредит теперь можно онлайн всего в пару кликов.

Помимо этого, можно управлять корпоративными карточками: посмотреть баланс, получить мини-выписку по счету, заблокировать или разблокировать карточку можно всего в пару кликов.

Обновленное приложение позволяет формировать выписки. Полная информация о движениях по счетам в смартфоне доступна всегда и везде 24/7.

В приложении сделан удобный набор функций для совершения платежей и получения нужной информации в подходящем формате.

Можно узнать актуальные курсы валют и построить маршрут к ближайшему отделению.
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USD 2.6000 2.6020
RUB 3.5220 3.5320
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на 18.03.2021
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EUR/USD 1.1940 1.1980
EUR/RUB 88.0500 88.4000
USD/RUB 73.6000 74.0000
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