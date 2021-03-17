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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК ЗАПУСКАЕТ ОБНОВЛЕННОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА
11:17 18.03.2021
ОАО «Паритетбанк» запускает масштабно обновленное мультифункциональное мобильное приложение для бизнеса eParitet.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь стать клиентом Paritetbank можно онлайн. В приложении для новых клиентов добавлена возможность онлайн-резервирования расчетного счета, который можно сразу использовать в документах.
Кроме того, добавлена информация по депозитным счетам. Все необходимые сведения на одном экране доступны в любое время в любом месте.
Добавлена также возможность управления кредитными счетами. Узнать нужную информацию и погасить кредит теперь можно онлайн всего в пару кликов.
Помимо этого, можно управлять корпоративными карточками: посмотреть баланс, получить мини-выписку по счету, заблокировать или разблокировать карточку можно всего в пару кликов.
Обновленное приложение позволяет формировать выписки. Полная информация о движениях по счетам в смартфоне доступна всегда и везде 24/7.
В приложении сделан удобный набор функций для совершения платежей и получения нужной информации в подходящем формате.
Можно узнать актуальные курсы валют и построить маршрут к ближайшему отделению.
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