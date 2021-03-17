Кредит «Ипотека Экспресс» всерьез заинтересовал потребителя. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе ОАО «АСБ Беларусбанк».

Напомним, новый продукт на покупку жилья банк предложил клиентам в феврале этого года. Он предоставляется только под залог приобретаемого жилья сроком до 20 лет, с учетом норм указа № 130 «Об ипотечном жилищном кредитовании».

За это время в банк поступило порядка 360 заявок на получение кредита на сумму более 13,5 миллионов рублей. При этом «Ипотека Экспресс» оказался популярным не только в столице, но и в областных центрах. Так, наряду с городом Минском активно пользуются продуктом жители Брестской и Витебской области.

«Новость о новом кредите стала одной из самых обсуждаемых в сети интернет, – сказалат заместитель председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Светлана Кожекина. – При этом некоторыми экспертами не скрывались сомнения в востребованности и доступности такого продукта».

Светлана Кожекина подчеркнула, что среднестатистический портрет кредитополучателя не ограничивается только программистом или представителем бизнеса, но включает в себя и работников сферы производства, обслуживания, простых специалистов, с доходом, соответствующим средней зарплате, сложившейся в стране – порядка 1200 рублей.

Для «Беларусбанка» кредитование недвижимости всегда было одним из приоритетных направлений. Наряду с коммерческим кредитованием банк активно участвует в реализации государственной программы строительства жилья, осуществляя льготное кредитование граждан в соответствии с указом №13, и предоставляет кредиты с адресным субсидированием в рамках указа № 240.

Также доказал свою востребованность новый кредит на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком до 5 лет под 25% годовых (24% - при подаче заявки через каналы дистанционного банковского обслуживания), выдачу которого банк осуществляет с 1 марта текущего года. На сегодня за кредитом обратилось почти 5500 человек, заключено кредитных договоров на сумму около 7 миллионов рублей. При этом более 60% заявок на кредит подано через каналы дистанционного банковского обслуживания (веб-сайт банка, М-банкинг, Контакт-центр, Инфокиоск, Интернет-банкинг), преимуществом которых является не только пониженная процентная ставка, но и возможность заключить договор и получить кредит без посещения банка.

Кроме того, с 1 марта банк предоставляет клиентам возможность воспользоваться кредитом «Партнер-Online» для приобретения товаров и услуг у организаций-партнеров банка. В настоящее время партнерами банка являются более 6000 организаций торговли (сервиса) по всей стране. Данный кредит можно оформить сроком на 6, 9 или 12 месяцев. В зависимости от срока кредитования, ставка по кредиту составит от 4% до 11% годовых.