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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ УСЛУГУ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПИН-КОДА ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЧКИ
16:56 17.03.2021
ЗАО «БТА Банк» предлагает новую услугу по восстановлению ПИН-кода платежной карточки без ее замены.
Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, услуга предоставляется за вознаграждение: 3,99 белорусского рубля / 2 доллара США (евро).
Для восстановления ПИН-кода следует обратиться в любое отделение ЗАО «БТА Банк».
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