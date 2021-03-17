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БТА БАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ УСЛУГУ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПИН-КОДА ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЧКИ

16:56 17.03.2021 ЗАО «БТА Банк» предлагает новую услугу по восстановлению ПИН-кода платежной карточки без ее замены. Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, услуга предоставляется за вознаграждение: 3,99 белорусского рубля / 2 доллара США (евро). Для восстановления ПИН-кода следует обратиться в любое отделение ЗАО «БТА Банк».