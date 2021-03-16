На основании аналитической информации по операциям с банковскими платежными карточками ОАО «Банковский процессинговый центр» подготовил отчет о тенденциях и случаях мошенничества в сфере платежных инструментов и сервисов за 2020 год, характерных для Беларуси.

Как отмечается в отчете, ключевыми особенностями 2020 года являются всплеск мошенничества с банковскими платежными карточками в среде без присутствия карточки, увеличение случаев мошенничества с использованием методов социальной инженерии и рост числа случаев установки скиммингового оборудования.

Так, в июне 2020 года был зафиксирован первый случай установки скиммингового устройства на банкомате в Могилеве. По информации от правоохранительных органов, мошенники были задержаны на месте преступления, утечки карточных данных не было. В 3 квартале 2020 года было выявлено 8 случаев установки скимминговых устройств набанкоматах в Минске. Мошенник обналичивал деньги по поддельным карточкам после компрометации магнитной полосы также в банкоматах Минска. Злоумышленник был задержан правоохранительными органами. В результате массовой компрометации карточных данных общий подтвержденный ущерб составил порядка 18 120 белорусских рублей.

В 2020 году практически все мошеннические операции приходились на мошенничество c использованием реквизитов карточек наряду с наличием незначительного количества мошенничества с использованием поддельных карточек и по утерянным/украденным карточкам. Количество случаев мошенничества по поддельным карточкам уменьшилось в 4 раза по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. По итогам 2020 года количество мошеннических операций по карточкам банков, которые обслуживаются в ОАО «Банковский процессинговый центр», по типу мошенничества распределилось следующим образом: 71% операций приходится на мошенничество с использованием реквизитов карточек, 29% незаконных операций с банковскими платежными карточками приходится на account takeover (перехват счета).

В 2020 году в связи с увеличением случаев мошенничества с использованием методов социальной инженерии выросло и количество мошеннических случаев по операциям с использованием технологии 3-D Secure. Так, 85% мошеннических операций без присутствия карточки имеют признак использования технологии 3-D Secure. Мошенники научились различными методами выманивать все необходимые для осуществления платежей/переводов реквизиты, в том числе и пароли 3-D Secure.

В 2020 году операций мошеннического характера в эквайринговой сети банков распределились следующим образом: 84% составляют мошеннические операции без присутствия карточки (78% это операции с использованием 3-D Secure); 11% приходится на долю мошеннических операций по утерянным/украденным карточкам; 2% по утерянным/украденным карточкам; 2% приходится на мошеннические операции с использованием поддельных карточек и 3% на другие виды мошенничества.

При этом 50% составляет перехват счета, 30% - мошенничество, при котором карточка выпущена банком, но не получена владельцем; 18% - мошенничество, связанное с выпуском карточки по поддельным данным; 2% - incorrect processing (неправильная обработка).

В целом уровень мошенничества в эквайринговой сети можно охарактеризовать как стабильно низкий, доля мошеннических операций к общему объему операций составляет всего около 0,000063%.