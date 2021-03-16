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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВЭБ.РФ ПРОФИНАНСИРОВАЛ ПОСТАВКУ САМОСВАЛОВ БЕЛАЗ В УЗБЕКИСТАН СТОИМОСТЬЮ ОКОЛО $60 МЛН


17:32 16.03.2021

С/. ВЭБ.РФ полностью профинансировал поставку карьерных самосвалов ОАО «БЕЛАЗ» грузоподъемностью 220 тонн для модернизации горно-металлургического комбината в Узбекистане, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Банк БелВЭБ».

Кредитное соглашение АО «Алмалыкский ГМК» и ВЭБ подписали в декабре прошлого года. Одобренный объем финансирования со стороны ВЭБ.РФ составляет 59 млн долларов США, срок предоставления кредитных средств - до 5 лет.

Доля компонентов российского производства в себестоимости поставляемой продукции составляет более 30 процентов. Данный проект способствует исполнению указа президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в части поддержки экспорта российских несырьевых неэнергетических товаров.

Финансирование данной сделки стало возможно благодаря действующему договору между правительством Беларуси и ВЭБ.РФ. Агентом правительства Беларуси по субсидированию процентной ставки ВЭБ.РФ выступает Банк БелВЭБ (Группа ВЭБ.РФ).

Такое сотрудничество расширяет возможности ВЭБ.РФ по финансовой поддержке экспорта российско-белорусской продукции в третьи страны. В марте 2021 года ВЭБ.РФ получил первые средства субсидии из бюджета правительства Беларуси за партии самосвалов, отгруженные в октябре и ноябре 2020 года.

Договор о финансовой поддержке экспорта продукции, произведенной в результате промышленной кооперации предприятий Беларуси и России в третьи страны, подписан между правительством Беларуси и ВЭБ.РФ в 2019 году сроком на 1 год. Действие договора в конце прошлого года пролонгировано до конца 2022 года.
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