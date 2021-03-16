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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПЛАТА ЗА СМЕНУ ПИН-КОДА ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЧКИ БТА БАНКА ИЗМЕНИЛАСЬ
16:36 16.03.2021
С 16 марта 2021 года изменилась плата за смену ПИН-кода платежной карточки ЗАО «БТА Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, смена ПИН-кода карточки в банкоматах ЗАО «БТА Банк» / восстановление ПИН-кода обойдется в 3 рубля 99 копеек или 2 USD / EUR за одну операцию.
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