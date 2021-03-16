БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПЛАТА ЗА СМЕНУ ПИН-КОДА ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЧКИ БТА БАНКА ИЗМЕНИЛАСЬ

16:36 16.03.2021 С 16 марта 2021 года изменилась плата за смену ПИН-кода платежной карточки ЗАО «БТА Банк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, смена ПИН-кода карточки в банкоматах ЗАО «БТА Банк» / восстановление ПИН-кода обойдется в 3 рубля 99 копеек или 2 USD / EUR за одну операцию.