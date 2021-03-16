ОАО «Банк БелВЭБ» предлагает бизнесу новое решение – терминалы для вендинговых аппаратов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, установка таких терминалов позволит предпринимателям нарастить объемы продаж за счет расширенных возможностей оплаты: в вендинговых аппаратах можно будет совершать покупки не только наличными средствами, но и безналичным способом.

Кроме того, терминалы безналичной оплаты повышают привлекательность точки продаж в условиях нынешней эпидемиологической ситуации.

В партнерстве с УП «Фарнелл» и ООО «Ланкард» Банк БелВЭБ предлагает приобрести терминал PAX D200. Это многофункциональное решение для принятия безналичных платежей всеми видами платежных карт и мобильных устройств (смартфонов, смартчасов, смарткарт) в вендинговых аппаратах.