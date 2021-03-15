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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ФРАНСАБАНКА СОСТОИТСЯ 26 МАРТА
13:08 16.03.2021
26 марта 2021 года состоится внеочередное общее собрание акционеров «Франсабанк» ОАО.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестку дня для рассмотрения вынесено 11 вопросов.
В частности, будут подведены итоги финансовой деятельности «Франсабанк» ОАО за 2020 год, рассмотрена работа Наблюдательного Совета в 2020 году, в том числе итоги работы независимых директоров и возглавляемых ими комитетов.
Планируется также утвердить ряд отчетов
Кроме того, речь на собрании пойдет о распределении прибыли, избрании членов Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии, в том числе независимых директоров.
Акционеры также обсудят реализацию стратегического плана развития «Франсабанк» ОАО за 2020 год и выплату членам Наблюдательного Совета денежного вознаграждения в 2021 году.
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