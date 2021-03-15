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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК НАЧАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В МОЛОДЕЖНОМ РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ «АГРО 3.0»
10:09 16.03.2021
ОАО «Белагропромбанк» совместно с Объединенной профсоюзной организацией банка с 15 марта по 30 июня 2021 года проведет Республиканский образовательный конкурс по поддержке и развитию молодежного предпринимательства «АГРО 3.0».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, стать участниками конкурса и побороться за главные призы могут молодые люди в возрасте от 18 до 31 года как индивидуально, так и в составе команды студентов и учащихся 2-4-х курсов очных отделений высших и средних специальных учреждений образования Беларуси.
Участвовать в конкурсе можно как с готовой бизнес-идеей, так и с кейс-решением, разработанным в течение конкурса на практическое задание от реальных представителей малого и среднего бизнеса.
Номинация «Лучшее кейс-решение» в следующих категориях: «Сельское хозяйство и фермерство»; «Сфера услуг»; «Социальное предпринимательство». Главный приз – 5000 белорусских рублей.
Номинация «Лучшая бизнес-идея» в следующих категориях: «Инновационный банковский сервис, новый банковский продукт»; «Экология»; «Цифровизация бизнеса». Главный приз – 15 тыс. белорусских рублей.
Победитель, занявший 1 место в конкурсе в номинации «Лучшая бизнес-идея» в категории «Экология», будет иметь право обратиться за кредитом на реализацию собственной бизнес-идеи на сумму до 20 тысяч белорусских рублей сроком до 3-х лет, с установлением процентной ставки за пользование кредитом 0,1% годовых и с возможностью отсрочки погашения основного долга в течение 1 года с момента предоставления кредита.
Заявки на участие в конкурсе до 22 апреля 2021 года необходимо отправить на электронный адрес .
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