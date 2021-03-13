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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ОТКРЫЛ НОВЫЙ ОБМЕННЫЙ ПУНКТ В МИНСКЕ
15:36 15.03.2021
ОАО «Технобанк» 15 марта 2021 года открыло обменный пункт № 11 в Минске (пр. Победителей, 84. ТРЦ «Арена-Сити»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обменник работает все дни недели, в том числе в выходные дни (с 11:25 до 22:50).
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