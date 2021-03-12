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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НА НОВУЮ ВЕРСИЮ ИНТЕРНЕТ-БАНКА 2.0 ДЛЯ ЮРЛИЦ В БНБ-БАНКЕ ПЕРЕЙДУТ С 1 АПРЕЛЯ
11:33 15.03.2021
ОАО «Белорусский народный банк» с 1 апреля 2021 года прекращает поддержку версии системы СДБО «Системные технологии» Клиент-банк.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вместо нее в период по 31 марта 2021 года предлагается бесплатный переход к использованию новой версии системы СДБО «Системные технологии» Интернет-банк 2.0. Это предоставит дополнительную возможность бесплатно использовать мобильное приложение БНБ Бизнес на базе Android и iOS
После отключения СДБО «Системные технологии» Клиент-банк на персональном компьютере сохраняется архив созданных документов с момента подключения к данному виду СДБО, в том числе печатные формы с электронной цифровой подписью, которые можно будет при необходимости просматривать и выводить на печать.
«С 1 апреля 2021 года доступ к использованию версии системы СДБО «Системные технологии» Клиент-банк будет полностью прекращен», - отметили в банке.
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