ОАО «Белорусский народный банк» с 1 апреля 2021 года прекращает поддержку версии системы СДБО «Системные технологии» Клиент-банк.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вместо нее в период по 31 марта 2021 года предлагается бесплатный переход к использованию новой версии системы СДБО «Системные технологии» Интернет-банк 2.0. Это предоставит дополнительную возможность бесплатно использовать мобильное приложение БНБ Бизнес на базе Android и iOS

После отключения СДБО «Системные технологии» Клиент-банк на персональном компьютере сохраняется архив созданных документов с момента подключения к данному виду СДБО, в том числе печатные формы с электронной цифровой подписью, которые можно будет при необходимости просматривать и выводить на печать.

«С 1 апреля 2021 года доступ к использованию версии системы СДБО «Системные технологии» Клиент-банк будет полностью прекращен», - отметили в банке.