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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «ТК БАНК» ПРОЙДЕТ 15 МАРТА
17:33 12.03.2021
15 марта 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется подвести итоги деятельности ЗАО «ТК Банк» за 2020 год и обсудить стратегический план развития на 2020-2022 годы.
На собрании пойдет речь о распределении прибыли ЗАО «ТК Банк» за 2020 год, о внесении изменений и дополнений в устав общества и в положение о Совете директоров ЗАО «ТК Банк».
Акционеры также одобрят крупные сделки, одновременно являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.
Всего на рассмотрение вынесено 11 вопросов.
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