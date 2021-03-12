15 марта 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется подвести итоги деятельности ЗАО «ТК Банк» за 2020 год и обсудить стратегический план развития на 2020-2022 годы.

На собрании пойдет речь о распределении прибыли ЗАО «ТК Банк» за 2020 год, о внесении изменений и дополнений в устав общества и в положение о Совете директоров ЗАО «ТК Банк».

Акционеры также одобрят крупные сделки, одновременно являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.

Всего на рассмотрение вынесено 11 вопросов.