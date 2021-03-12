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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БПС-СБЕРБАНК ВЫПУСТИЛ НОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА


16:52 12.03.2021

ОАО «БПС-Сбербанк» выпустило новое решение для малого и среднего бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 15 марта можно будет зарегистрировать и подключить новую компактную программную кассу POSKassa Sigma. Она позволит корпоративным клиентам сэкономить на приобретении кассового аппарата, терминала, сканера штрих-кодов и принтера чеков.

Устройство предназначено для представителей малого и среднего бизнеса в таких сферах деятельности, как стационарная и выездная торговля, оказание услуг общественного питания без обслуживания официантами, работа курьерской службы, торговля в режиме онлайн.

Это первое устройство на рынке Беларуси, поддерживающее работу на 3-х языках: белорусский, русский, английский. Касса сможет работать без подзарядки до 72 часов, а ее интерфейс отличается простой и интуитивно понятен пользователю.

Важно отметить, что POSKassa Sigma принимает карты платежных систем Visa, Mastercard, МИР, БЕЛКАРТ, American Express*, а также поддерживает оплату по технологиям ApplePay, SamsungPay, GarminPay, MiPay и FitbitPay.

С условиями заключения договора торгового эквайринга можно ознакомиться на сайте банка.
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