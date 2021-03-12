«Приорбанк» ОАО возобновило кредитование физических лиц по ставке 19%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, возобновилась выдача кредитов на потребительские нужды, на рефинансирование кредитов иных банков, а также договоров лизинга, на приобретение нового или поддержанного автомобиля.

Кроме того, предлагаются кредиты на строительство квартир, а также на приобретение квартир и жилых домов сроком на 5 лет по ставке в размере 14,68% годовых.