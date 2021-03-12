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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ВОЗОБНОВИЛ ВЫДАЧУ ЖИЛИЩНЫХ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ
15:33 12.03.2021
«Приорбанк» ОАО возобновило кредитование физических лиц по ставке 19%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, возобновилась выдача кредитов на потребительские нужды, на рефинансирование кредитов иных банков, а также договоров лизинга, на приобретение нового или поддержанного автомобиля.
Кроме того, предлагаются кредиты на строительство квартир, а также на приобретение квартир и жилых домов сроком на 5 лет по ставке в размере 14,68% годовых.
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