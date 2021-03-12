БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БПС-СБЕРБАНК ПРИСТУПАЕТ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЛИГАЦИЙ 108-ГО ВЫПУСКА ДЛЯ ФИЗЛИЦ

14:45 12.03.2021 С 15 марта 2021 года начнется размещение интернет-облигаций ОАО «БПС-Сбербанк» 108-го выпуска для физических лиц. Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе БПС-Сбербанка, размещение облигаций осуществляется через систему «Сбербанк Онлайн». Доходность (процентов годовых) по интернет-облигациям ОАО «БПС-сбербанк» данного выпуска установлена в размере ставки рефинансирования, устанавливаемой Национальным банком Беларуси (с учетом ее изменений), увеличенной на 7,25%.