|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК ПРИСТУПАЕТ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЛИГАЦИЙ 108-ГО ВЫПУСКА ДЛЯ ФИЗЛИЦ
14:45 12.03.2021
С 15 марта 2021 года начнется размещение интернет-облигаций ОАО «БПС-Сбербанк» 108-го выпуска для физических лиц.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе БПС-Сбербанка, размещение облигаций осуществляется через систему «Сбербанк Онлайн».
Доходность (процентов годовых) по интернет-облигациям ОАО «БПС-сбербанк» данного выпуска установлена в размере ставки рефинансирования, устанавливаемой Национальным банком Беларуси (с учетом ее изменений), увеличенной на 7,25%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 12.03.2021
Курсы в банках
на 12.03.2021
Конвертация в банках
на 12.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте