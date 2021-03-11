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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ СОХРАНИЛ СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ
12:15 12.03.2021
Нацбанк Беларуси сохранил ставку рефинансирования на прежнем уровне - 7,75% годовых.
«Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на прежнем уровне», - говорится в сообщении регулятора.
При этом срок приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности продлевается до принятия правлением Национального банка решения об их возобновлении.
«Поддержка ликвидности банков будет осуществляться посредством проведения кредитных аукционов сроком до 7 дней в форме конкурса процентных ставок либо по объявленной процентной ставке, а также ежемесячных аукционов по предоставлению кредитов на срок 6 месяцев по объявленной процентной ставке. Объем предоставления ликвидности банкам будет определяться исходя из необходимости достижения операционной и промежуточной целей», - сообщил Нацбанк.
Установленный на 2021 год график заседаний правления Нацбанка по вопросам денежно-кредитной политики отменяется.
«Вопросы изменения ставки рефинансирования и ставок по инструментам регулирования ликвидности банков будут рассматриваться по мере необходимости», - проинформировал регулятор.
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