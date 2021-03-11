БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ «ПЛЮС К СТАБИЛЬНОСТИ»

09:40 12.03.2021 ОАО «Белагропромбанк» с 12 марта 2021 года изменяет размер процентных ставок по срочному безотзывному вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по депозиту в белорусских рублях «Плюс к стабильности» сроком 370 и 735 дней ставка составит 18,0% годовых, в долларах США сроком 370 дней - 2% годовых.