БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ SMART-КАССУ

13:01 11.03.2021 ОАО «Белагропромбанк» под суббрендом «Эквайринг-pro» предлагает клиентам новый современный платежный терминал «Smart-касса». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Smart-касса совмещает в одном устройстве кассовый аппарат, сканер штрих-кодов и принтер чеков, позволяет принимать к оплате все виды карточек и современных платежных устройств: смартфоны, часы, кольца, фитнес-браслеты. Поддерживаются основные платежные системы: БЕЛКАРТ, Visa, Mastercard, МИР, UnionPay.