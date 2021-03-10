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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ SMART-КАССУ


13:01 11.03.2021

ОАО «Белагропромбанк» под суббрендом «Эквайринг-pro» предлагает клиентам новый современный платежный терминал «Smart-касса».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Smart-касса совмещает в одном устройстве кассовый аппарат, сканер штрих-кодов и принтер чеков, позволяет принимать к оплате все виды карточек и современных платежных устройств: смартфоны, часы, кольца, фитнес-браслеты.

Поддерживаются основные платежные системы: БЕЛКАРТ, Visa, Mastercard, МИР, UnionPay.
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