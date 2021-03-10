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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


МИНИ-ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ОТКРЫЛОСЬ В ГОМЕЛЕ


10:39 11.03.2021

Отделение ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с банкоматом, имеющим функцию cash-recycling с расширенным функционалом, открылось 10 марта 2021 года в Гомеле (ул. Ильича, д. 333. Торговый Центр «Кристалл»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, новый формат мини-офиса позволяет предоставлять физическим лицам максимально расширенный перечень услуг: оформление кредитных договоров (потребительский кредит, экспресс-кредит, автокредит и др.), оформление депозитных договоров, выпуск банковских карточек, совершение платежей и оплата коммунальных услуг, оформление договоров страхования, обмен иностранной валюты, а также иные стандартные операции по банковским картам.

Кроме того, банкомат с функцией cash-recycling позволяет принимать торговую выручку от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с мгновенным зачислением на счет клиента. Внесение выручки в устройство осуществляется путем ввода УНП предприятия или индивидуального предпринимателя, без использования каких-либо специальных карт, чипов и кодов.
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