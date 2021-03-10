БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ПОВЫШАЕТ С 1 АПРЕЛЯ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КАПИТАЛА ДЛЯ БАНКОВ И НКФО

09:52 11.03.2021 Национальный банк повысил минимальные размеры нормативного капитала банков и небанковских кредитно-финансовых организаций (НКФО), которые будут действовать во втором квартале 2021 г. Согласно размещенной на официальном сайте Нацбанка информации, действовавший в первом квартале 2021 года минимальный размер нормативного капитала банка увеличен с Br62,06 млн до Br64,70 млн. Минимальный размер нормативного капитала небанковской кредитно-финансовой организации (НКФО), которые имеют право осуществлять кассовое обслуживание физлиц и юрлиц, менять валюту, покупать и продавать драгметалы и камни, предоставлять банковские ячейки и также заниматься перевозкой денег и ценностей, повышен с Br670 тыс. до Br700 тыс. Для НКФО с дополнительным правом привлечения средств на депозиты нормативный капитал повышен с Br3,44 млн до Br3,59 млн. Для НКФО с правом выдачи банковских гарантий, трастового управления и факторинга – с Br6,92 млн до Br7,21 млн.