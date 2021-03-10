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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БЕЛИНВЕСТБАНКА ПРОЙДЕТ 30 МАРТА
18:05 10.03.2021
30 марта 2021 г. пройдет очередное (годовое) общее собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в повестку дня собрания включено 9 вопросов.
Среди них – процедурные вопросы, об отчетах наблюдательного совета и ревизионной комиссии за 2020 год, а также правления банка о результатах финансово-хозяйственной деятельности в прошлом году.
На собрании планируется утвердить распределение прибыли банка за 2020 год, выплату дивидендов за 2020 год и нормативы распределения прибыли банка на 2021 год.
Кроме того, речь на собрании пойдет о размере вознаграждения членам ревизионной комиссии.
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