30 марта 2021 г. пройдет очередное (годовое) общее собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в повестку дня собрания включено 9 вопросов.

Среди них – процедурные вопросы, об отчетах наблюдательного совета и ревизионной комиссии за 2020 год, а также правления банка о результатах финансово-хозяйственной деятельности в прошлом году.

На собрании планируется утвердить распределение прибыли банка за 2020 год, выплату дивидендов за 2020 год и нормативы распределения прибыли банка на 2021 год.

Кроме того, речь на собрании пойдет о размере вознаграждения членам ревизионной комиссии.