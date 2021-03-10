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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ СЕРВИС МГНОВЕННЫХ ПЕРЕВОДОВ ЧЕРЕЗ VIBER
17:33 10.03.2021
ЗАО «МТБанк», Mastercard и Viber запустили новый сервис мгновенных переводов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь в мессенджере клиент может отправлять деньги собеседнику из чата прямо во время разговора. При этом переводы с карт Mastercard являются бесплатными.
Для того, чтобы отправить деньги, необходимо: нажать иконку скрепки в индивидуальном чате и выбрать «Денежные переводы» (при первом использовании сервис попросит поделиться номером телефона – это необходимо для получения возможности совершать денежные переводы).
Далее следует нажать «Отправить деньги» и ввести данные карты или выбрать карту из списка, если услуга использовалась ранее. Потом нужно ввести желаемую сумму перевода, подтвердить транзакцию в 3D-Secure и перевести деньги с 0% комиссии по картам платежной системы Mastercard и 1,5% (минимум 0,49 BYN) по картам остальных платежных систем.
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