ОАО «БПС-Сбербанк» предупреждает о необходимости замены корпоративных карточек.

«В связи с переходом на собственный процессинговый центр, начиная с 1 апреля 2021 года, операции по корпоративным карточкам, выпущенным до 11 ноября 2020 года, будут недоступны», - говорится в сообщении пресс-службы банка.

Для совершения платежей с использованием корпоративной карточки необходимо до 31 марта заменить действующие корпоративные карточки на новые.