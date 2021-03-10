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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БПС-СБЕРБАНКЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТОЧЕК
16:58 10.03.2021
ОАО «БПС-Сбербанк» предупреждает о необходимости замены корпоративных карточек.
«В связи с переходом на собственный процессинговый центр, начиная с 1 апреля 2021 года, операции по корпоративным карточкам, выпущенным до 11 ноября 2020 года, будут недоступны», - говорится в сообщении пресс-службы банка.
Для совершения платежей с использованием корпоративной карточки необходимо до 31 марта заменить действующие корпоративные карточки на новые.
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