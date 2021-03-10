ОАО «Белагропромбанк» запустило новые услуги в системах Мобильный интернет-банкинг и Интернет-банкинг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в Мобильном интернет-банкинге появилась услуга по управлению дополнительными карточками (выпущенными на имя другого лица). Владелец счета и держатель дополнительной карточки в своих аккаунтах (личных кабинетах) смогут увидеть карточку, а также смогут управлять ей в рамках доступной функциональности. Для этого необходимо войти в Мобильный интернет-банкинг, выбрать карточку и перейти в раздел «Операции».

Кроме того, в Мобильном интернет-банкинге появился возможность выбора способа авторизации. Теперь пользователи в разделе «Настройки» могут выбрать способ входа в приложение. Доступные способы входа: по PIN-коду и FaceID/TouchID; по логину и паролю.

В системах Мобильный интернет-банкинг и Интернет-банкинг также можно открыть текущий (расчетный) счет. На данный момент текущие счета могут быть открыты только в белорусских рублях. Для открытия текущего счета в Мобильном интернет-банкинге необходимо войти в Мобильный интернет-банкинг, перейти в раздел «Счета» и нажать кнопку «+ Новый текущий счет онлайн».

Для открытия текущего счета в системе Интернет-банкинг необходимо войти в систему Интернет-банкинг, перейти в новый раздел «Вклады и счета»/ «Открытие текущего счета». После открытия текущий счет отобразится в разделе «Вклады и счета» - «Текущие счета» под наименованием «Текущий счет СДБО».

Текущие счета СДБО можно пополнить с банковской платежной карточки (в любой валюте): в Мобильном интернет-банкинге в разделе «Переводы» - «Переводы между своими»; в Интернет-банкинге в разделе «Вклады и счета» - «Пополнение счета».