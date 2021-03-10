ОАО «БПС-Сбербанк» 9 марта 2021 года установило новый тариф за идентификацию кошелька Юmoney в системе "Сбербанк Онлайн".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь он составляет 1 BYN.

Для того, чтобы провести идентификацию своего кошелька по новому тарифу, достаточно быть владельцем карточки БПС-Сбербанка и иметь на ней необходимую сумму для оплаты комиссии.

Клиентом также можно стать, зарегистрировавшись в системе "Сбербанк Онлайн" через Межбанковскую систему идентификации - МСИ или обратившись в любое удобное подразделение банка с документом, удостоверяющим личность.

Кроме того, пополнить карту БПС-Сбербанка дистанционно и без комиссии можно в ЕРИП.