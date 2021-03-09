|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ БАНКА БЕЛВЭБ UP4U РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ
12:46 10.03.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» c 10 марта 2021 года вносит изменения в программу лояльности UP4U.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, значительно расширяются возможности для начисления баллов за совершение банковских операций и розничных покупок.
Так, баллы будут начисляться по следующим позициям: по операциям, совершенным в странах европейской экономической зоны (ЕЭЗ); за оформление в приложении UP карточек пакета услуг линейки «Все»; по виртуальной карте Visa Classic; по кредитным платежным карточкам вне зависимости от типа; за оформление вкладов в офисах банка; за операции с использованием овердрафтного кредита.
Одновременно с указанной даты изменяются условия начисления баллов за оформление потребительских кредитов в системах дистанционного банковского обслуживания (1% от суммы кредита и максимум 5 баллов), а также начисление баллов за оплату услуг ОТС-партнеров посредством Marketplace в UP будет осуществляться однократно в сутки.
Бонусная программа лояльности UP4U от Банка БелВЭБ стартовала в декабре 2020 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 09.03.2021
Курсы в банках
на 10.03.2021
Конвертация в банках
на 10.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте