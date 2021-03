БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ БАНКА БЕЛВЭБ UP4U РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ

12:46 10.03.2021 ОАО «Банк БелВЭБ» c 10 марта 2021 года вносит изменения в программу лояльности UP4U. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, значительно расширяются возможности для начисления баллов за совершение банковских операций и розничных покупок. Так, баллы будут начисляться по следующим позициям: по операциям, совершенным в странах европейской экономической зоны (ЕЭЗ); за оформление в приложении UP карточек пакета услуг линейки «Все»; по виртуальной карте Visa Classic; по кредитным платежным карточкам вне зависимости от типа; за оформление вкладов в офисах банка; за операции с использованием овердрафтного кредита. Одновременно с указанной даты изменяются условия начисления баллов за оформление потребительских кредитов в системах дистанционного банковского обслуживания (1% от суммы кредита и максимум 5 баллов), а также начисление баллов за оплату услуг ОТС-партнеров посредством Marketplace в UP будет осуществляться однократно в сутки. Бонусная программа лояльности UP4U от Банка БелВЭБ стартовала в декабре 2020 года.