ОАО «АСБ Беларусбанк» выпустило более 80 тыс. карточек в рамках спецпроекта для женщин.

Напомним, год назад специально для женской аудитории был разработан новый комплексный продукт – Клуб «Леди», главная цель которого объединить женскую аудиторию и предоставить ей универсальный финансовый продукт.

Визитная карточка Клуба – это сама платежная карточка Visa Gold. Она оформляется на 3 года в одной из четырех валют (BYN, USD, EUR, RUB). Карточка имеет необычный вертикальный дизайн с эффектом голограммы. На сегодня ее обладательницами стали более 80 тыс. человек.

Участницам клуба предоставлены следующие специальные предложения: круглосуточная информационная поддержка i-Concierge; оказание автопомощи на дорогах страны; мани-бэк до 12% у партнеров банка, мани-бэк 0,5% на все покупки, совершенные за границей; бесплатные денежные переводы на клубные продукты банка, карту рассрочки «Магнит», карточку БЕЛКАТ «Карта учащегося»; скидка 15% на добровольное страхование и многое другое.