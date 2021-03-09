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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СОВМИН СОГЛАСОВАЛ БАНКУ РАЗВИТИЯ СТАВКУ ПО КРЕДИТАМ НА РЕМОНТ АВТОДОРОГ
10:50 10.03.2021
Постановлением Совета министров № 131 от 4 марта 2021 года Банку развития согласована ставка за пользование кредитами в 2021 году, выданными (выдаваемыми) на ремонт автомобильных дорог.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, ставка по выдаваемым Банком развития в соответствии с распоряжением Лукашенко от 12 мая 2020 года № 85рп «О ремонте автомобильных дорог» кредитам согласована на уровне в 6% годовых.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.
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