Постановлением Совета министров № 131 от 4 марта 2021 года Банку развития согласована ставка за пользование кредитами в 2021 году, выданными (выдаваемыми) на ремонт автомобильных дорог.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, ставка по выдаваемым Банком развития в соответствии с распоряжением Лукашенко от 12 мая 2020 года № 85рп «О ремонте автомобильных дорог» кредитам согласована на уровне в 6% годовых.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.