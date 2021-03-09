Зафиксированы мошеннические «розыгрыши» от имени Белагропромбанка в Instagram и Facebook. Об этом предупреждает пресс-служба банка.

В частности, сообщается о появившейся в социальных сетях фейковой рекламе от имени якобы Белагропромбанка о проведении фальшивых «розыгрышей» телефонов, бытовой техники и других ценных призов.

При нажатии на рекламу пользователи переходят на поддельные сайты интернет-банкинга Белагропромбанка, где им предлагается ввести свой логин и пароль.

Участники таких мошеннических «розыгрышей» рискуют лишиться своих денег, скомпрометировать свои персональные данные, а также конфиденциальную информацию о логине и пароле от интернет-банкинга.

Всю информацию об актуальных рекламных играх и акциях ОАО «Белагропромбанк» можно проверить на официальном сайте банка в разделе «Рекламные игры и акции», у специалистов в отделениях финучреждения, а также по телефону Контакт-центра.