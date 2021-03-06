30 марта 2021 года состоится очередное общее собрание акционеров «Приорбанк» ОАО.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется рассмотреть девять вопросов.

Среди них - утверждение изменений в устав «Приорбанк» ОАО, а также изменений в Положение о наблюдательном совете.

Кроме того, акционеры заслушают отчеты наблюдательного совета и правления о работе банка за 2020 год, установят размер дивидендов и срока их выплаты, определят размер вознаграждения члену наблюдательного совета (представителю государства) за исполнение им своих обязанностей, изберут членов ревизионной комиссии и Наблюдательного совета «Приорбанк» ОАО.