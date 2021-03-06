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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИОРБАНКА ПРОЙДЕТ 30 МАРТА
16:53 09.03.2021
30 марта 2021 года состоится очередное общее собрание акционеров «Приорбанк» ОАО.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется рассмотреть девять вопросов.
Среди них - утверждение изменений в устав «Приорбанк» ОАО, а также изменений в Положение о наблюдательном совете.
Кроме того, акционеры заслушают отчеты наблюдательного совета и правления о работе банка за 2020 год, установят размер дивидендов и срока их выплаты, определят размер вознаграждения члену наблюдательного совета (представителю государства) за исполнение им своих обязанностей, изберут членов ревизионной комиссии и Наблюдательного совета «Приорбанк» ОАО.
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