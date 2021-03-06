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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ КАССЫ ЦБУ № 400 В ГРОДНО
15:03 09.03.2021
ЗАО «РРБ–Банк» приостановило работу кассы № 1 центра банковских услуг № 400 в Гродно (ул. Большая Троицкая, д. 17, пом. 3). Информация об этом размещена на сайте банка.
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