ОАО «Белгазпромбанк» по итогам работы за февраль 2021 года получило Br17,4 млн прибыли, что в 4,6 раза превышает финансовый результат за аналогичный период 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на 1 марта активы Белгазпромбанка сложились на уровне Br4 млрд.

Ресурсная база банка в феврале оставалась стабильной. Прирост средств клиентов за февраль составил более Br25 млн. В том числе объем средств клиентов корпоративного и малого бизнеса в феврале вырос на Br15 млн. Прирост средств населения с начала года составил более Br40 млн, из них более Br35 млн - срочные вклады (депозиты).

В настоящее время возобновлено всестороннее финансовое сотрудничество с Банком ГПБ (АО). В частности, Белгазпромбанку предоставлена новая кредитная линия в размере €60 млн на развитие малого и среднего бизнеса в Беларуси. Банк ГПБ (АО) восстановил непокрытые лимиты на операции торгового финансирования, проведение сделок на валютном и денежном рынках.

Белгазпромбанк начал активное освоение нового лимита ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в рамках программы по поддержке малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь на 2021 год.

В феврале Fitch Ratings выпустило отчет по банку, содержащий основные драйверы, которые способствовали подтверждению рейтинга ОАО «Белгазпромбанк» на максимально возможном для белорусских эмитентов уровне, соответствующем суверенному («B», прогноз «Негативный»). В отчете отмечено сохранение банком достаточного запаса ликвидных активов, нормативного капитала, качество кредитного портфеля, а также обеспечение сбалансированной структуры активов и пассивов.