«Приорбанк» ОАО запустило программу кредитования «Зеленая экономика».

Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в ее рамках клиенты-физические лица могут получить кредит на приобретение товаров, использование которых сократит расходы тепло-, электроэнергии и водных ресурсов.

Чтобы сделать свой дом или квартиру уютней, теплее и экологичнее, можно оформить кредит «Просто покупки» с безналичным перечислением денег продавцу для приобретения товаров для ремонта, например, окон, рам, входных дверей, систем отопления, бойлеров, утеплителей фасада и т.д.

Кроме того, данный кредит можно взять на оплату соответствующих работ и услуг, например, на оплату ремонтных, монтажных и кровельных работ, на остекление фасадов, на установку и обслуживание тепловых насосов, водонагревателей и систем вентиляции и многое другое.

Кредит «Просто покупки» предоставляется на полгода по ставке 18% годовых на сумму до 6000 белорусских рублей. С его помощью клиент может оплатить всю стоимость приобретаемого товара или услуги без обязательного авансового платежа. Особенность данного кредита – предоставление осуществляется на основании счета-фактуры или договора купли-продажи.

Клиенты, получающие заработную плату в Приорбанке, могут за несколько минут оформить в интернет-банке электронный кредит «Лучшие покупки» на приобретение «зеленых» товаров. Весь процесс кредитования происходит онлайн: от оформления заявки до выдачи кредита. Деньги за товар будут перечислены на расчетный счет продавца буквально в течение получаса при условии, что заявка оформлена в рабочее время банка.

Электронный кредит «Лучшие покупки» предоставляется на 6 месяцев по ставке 18% годовых, максимальная сумма составит 4500 рублей.