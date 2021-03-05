БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ «РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ» ДЛЯ ФИЗЛИЦ

17:45 05.03.2021 «Франсабанк» ОАО с 4 марта 2021 года изменило процентные ставки по вкладу «Результативный» для физлиц в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по депозиту «Результативный» на 45 дней определена в размере 17,5% годовых; на 95 дней — 18% годовых.