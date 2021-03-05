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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ВКЛАДОВ В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ ИЗМЕНЯТСЯ С 9 МАРТА
16:22 05.03.2021
С 9 марта 2021 года вступает в силу новая редакция «Правил размещения физическими лицами денежных средств в срочные банковские вклады в ОАО «Белгазпромбанк».
Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в правила внесены дополнения в порядок и сроки проведения операций по вкладам (п.18, 19), в порядок выплаты вкладчику суммы вклада в иностранной валюте в размере менее минимального номинала банкноты соответствующей иностранной валюты (п.32).
Кроме того, изменения коснулись порядка начисления процентов по вкладу при продлении срока вклада в случае, если день возврата вклада приходится на нерабочий (выходной) день (п.34).
С новой редакцией Правил можно ознакомиться в разделе «Правила размещения денежных средств во вклады» сайта банка.
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