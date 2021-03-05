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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК ПОЛУЧИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ НЕЗАВИСИМОЕ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
15:00 05.03.2021
ЗАО «БТА Банк» по итогам проверки годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год получило аудиторское заключение ИУП «Делойт и Туш».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, заключение подтверждает, что годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое состояние ЗАО «БТА Банк».
Аудиторами не обнаружены факты, свидетельствующие о несоответствии организации системы внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления законодательным и нормативным актам Республики Беларусь, которые могли бы привести к существенному искажению годовой финансовой отчетности ЗАО «БТА Банк».
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