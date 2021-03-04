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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 17 МАРТА В БАНКЕ «РЕШЕНИЕ» ИЗМЕНЯТСЯ ТАРИФЫ ЗА ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ УСЛУГИ
10:42 05.03.2021
С 17 марта 2021 года изменятся тарифы за оказываемые ЗАО «Банк «Решение» услуги частным лицам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, комиссия за банковский перевод на основании платежной инструкции физического лица (со счета/без открытия счета) на открытые в ином белорусском банке счета составит 1,5% (минимальная сумма 2,50BYN, максимальная - 100,00BYN).
Комиссия за предоставление индивидуального банковского сейфа во временное пользование - 15,50 BYN (за месяц с учетом НДС).
За размен наличной иностранной валюты физлицу банк будет брать 2% от суммы (минимальная 2,50 BYN).
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