С 17 марта 2021 года изменятся тарифы за оказываемые ЗАО «Банк «Решение» услуги частным лицам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, комиссия за банковский перевод на основании платежной инструкции физического лица (со счета/без открытия счета) на открытые в ином белорусском банке счета составит 1,5% (минимальная сумма 2,50BYN, максимальная - 100,00BYN).

Комиссия за предоставление индивидуального банковского сейфа во временное пользование - 15,50 BYN (за месяц с учетом НДС).

За размен наличной иностранной валюты физлицу банк будет брать 2% от суммы (минимальная 2,50 BYN).