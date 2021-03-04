БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РУКОВОДСТВО БЕЛАГРОПРОМБАНКА ПРОВЕДЕТ 10 МАРТА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

18:22 04.03.2021 10 марта 2021 года состоится «прямая телефонная линия с председателем правления ОАО «Белагропромбанк» Анатолием Лысюком. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, задать вопросы можно будет с 15:00 до 16:00 по номеру телефона (+375-17) 290-83-95.