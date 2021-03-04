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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЙ АЛЬФА-БИЗНЕС ХАБ ОТКРЫЛСЯ В ГРОДНО
17:33 04.03.2021
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) открыло второй бесплатный офис для бизнес-клиентов - Альфа-бизнес хаб - в Гродно (ул. Ожешко, 6А).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый хаб готов принять до 50 человек. Внутри есть переговорки, Wi-Fi, кофемашина.
В пространстве можно не только бронировать переговорки и проводить встречи, а также приходить работать за удобным столом с эргономичным креслом или посещать бизнес-мероприятия и обучающие семинары, на которых можно подтянуть знания в интернет-маркетинге и SMM.
Бизнес-клиенты банка могут попасть в Альфа-Бизнес Хаб абсолютно бесплатно в будние дни с 9:00 до 19:00.
Напомним, первый Альфа-бизнес хаб появился в Минске в апреле 2019 года.
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