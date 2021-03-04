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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
16:20 04.03.2021
ЗАО «Альфа-Банк» с 4 марта 2021 года внесло изменения в перечень вознаграждений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, перечень вознаграждений дополнен информацией об условиях обслуживания карточки Mastercard Standard, выпускаемой по продукту "Альфа-Кредитка".
Изменился также размер вознаграждения за исполнение платежной инструкции физического лица по переводу денежных средств на счет юридического лица.
Подробнее с изменениями можно ознакомиться на сайте банка.
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