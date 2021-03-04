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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ОПЕРАЦИИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ С 13 МАРТА ИЗМЕНЯТСЯ
12:19 04.03.2021
ОАО «Белинвестбанк» внесло изменения в Сборник размеров платы (вознаграждений) за операции, которые вступят в силу 13 марта 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения затрагивают частных клиентов и касаются операций в части выпуска и (или) перевыпуска зарплатных и личных банковских платежных карточек.
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