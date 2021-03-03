БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ ТАРИФЫ ЗА УСЛУГИ В РАМКАХ ПАКЕТА «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»

09:43 04.03.2021 «Франсабанк» ОАО изменило тарифы за услуги в рамках пакета «Шелковый путь». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь с обсуживающихся в рамках пакета услуг «Шелковый путь» юрлиц и ИП ежемесячно будет браться плата в размере 4,88 рубля.