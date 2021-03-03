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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ ТАРИФЫ ЗА УСЛУГИ В РАМКАХ ПАКЕТА «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»
09:43 04.03.2021
«Франсабанк» ОАО изменило тарифы за услуги в рамках пакета «Шелковый путь».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь с обсуживающихся в рамках пакета услуг «Шелковый путь» юрлиц и ИП ежемесячно будет браться плата в размере 4,88 рубля.
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