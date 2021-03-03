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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦБУ № 510/41 БЕЛАГРОПРОМБАНКА В МИНСКЕ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ДО КОНЦА МАЯ
17:41 03.03.2021
ОАО «Белагропромбанк» приостановило работу Центра банковских услуг (ЦБУ) №510/41 в Минске (улица Сторожевская, 6).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, подразделение Белагропромбанка не будет работать по 31 мая 2021 года.
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