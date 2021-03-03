БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ОТКРЫВАЕТ УРМ № 778 В МИНСКЕ

15:23 03.03.2021 ОАО «СтатусБанк» 9 марта 2021 года открывает удаленное рабочее место (УРМ) № 778 в Минске (ул. Ложинская, д. 22. ТЦ «Дмитриев Кирмаш»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, УРМ № 778 будет работать со вторника по субботу с 10.30 до 19.10 (перерыв с 14.30 до 15.00), воскресенье и понедельник – выходной.