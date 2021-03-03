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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСБАНКЕ ВНОВЬ ВЫДАЮТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ
14:36 03.03.2021
ОАО «АСБ Беларусбанк» возобновило выдачу кредитов на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком до 5 лет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, подать заявку на кредит физическим лицам можно как в банке, так и через каналы дистанционного банковского обслуживания (веб-сайт банка, М-банкинг, контакт-центр, инфокиоск).
Процентная ставка по кредиту установлена с учетом ставок, сложившихся в банковской системе республики, и составляет 25% годовых, 24% – при подаче заявки в указанных дистанционных каналах.
При этом по кредиту для приобретения товаров белорусских производителей «Партнер Оптимальный» банк сохранил процентную ставку на уровне ставки рефинансирования НБ РБ, увеличенной на 3,5% (11,25% годовых).
Кроме того, клиенты могут воспользоваться кредитом «Партнер Online» сроком на 6, 9, 12 месяцев c уплатой процентов в размере 4-11% годовых для приобретения товаров и услуг у организаций торговли (сервиса), являющихся партнерами банка.
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