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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛАРУСБАНКЕ ВНОВЬ ВЫДАЮТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ


14:36 03.03.2021

ОАО «АСБ Беларусбанк» возобновило выдачу кредитов на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком до 5 лет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, подать заявку на кредит физическим лицам можно как в банке, так и через каналы дистанционного банковского обслуживания (веб-сайт банка, М-банкинг, контакт-центр, инфокиоск).

Процентная ставка по кредиту установлена с учетом ставок, сложившихся в банковской системе республики, и составляет 25% годовых, 24% – при подаче заявки в указанных дистанционных каналах.

При этом по кредиту для приобретения товаров белорусских производителей «Партнер Оптимальный» банк сохранил процентную ставку на уровне ставки рефинансирования НБ РБ, увеличенной на 3,5% (11,25% годовых).

Кроме того, клиенты могут воспользоваться кредитом «Партнер Online» сроком на 6, 9, 12 месяцев c уплатой процентов в размере 4-11% годовых для приобретения товаров и услуг у организаций торговли (сервиса), являющихся партнерами банка.
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