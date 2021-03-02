БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ОБЩИХ УСЛОВИЙ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗЛИЦ В ОАО «БПС-СБЕРБАНК» ВСТУПИТ В СИЛУ С 12 МАРТА

12:34 03.03.2021 С 12 марта 2021 года вступит в силу новая редакция общих условий банковского обслуживания физических лиц в ОАО «БПС-Сбербанк. Ознакомиться с новой редакцией общих условий можно на официальном сайте банка.