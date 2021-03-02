|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БТА БАНКЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ДОПВЗНОСОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
10:57 03.03.2021
ЗАО «БТА Банк» изменяет условия внесения допвзносов по отдельным вкладам физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 3 марта приостанавливается пополнение действующих вкладов в белорусских рублях, открытых по 2 марта 2021 г. (включительно) сроком на 12 месяцев и более по четырем депозитам.
В частности, по безотзывным вкладам «БТА Профит» (код 0978) со сроком размещения 12 месяцев, «Я реален Online» (код 024) со сроком размещения 13 месяцев, «Я реален» (код 046) со сроком размещения 13 месяцев и «БТА +» (код 043) со сроком размещения 14 месяцев.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2021
Курсы в банках
на 03.03.2021
Конвертация в банках
на 03.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте