ЗАО «БТА Банк» изменяет условия внесения допвзносов по отдельным вкладам физлиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 3 марта приостанавливается пополнение действующих вкладов в белорусских рублях, открытых по 2 марта 2021 г. (включительно) сроком на 12 месяцев и более по четырем депозитам.

В частности, по безотзывным вкладам «БТА Профит» (код 0978) со сроком размещения 12 месяцев, «Я реален Online» (код 024) со сроком размещения 13 месяцев, «Я реален» (код 046) со сроком размещения 13 месяцев и «БТА +» (код 043) со сроком размещения 14 месяцев.